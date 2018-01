Una conferenza di servizi tra Anas, Regione e sindaci del territorio per un piano operativo urgente che elimini i pericoli sulla statale 129 Nuoro-Macomer, dove il giorno di Natale sono morti i fratelli Francesco e Matteo Pintor, di 23 e 17 anni, ultime due croci di una catena di vittime tutte nella stessa curva, chiamata ormai “curva della morte”, all’altezza del bivio di Orotelli.

E’ questa la prima proposta del comitato dei sindaci riunito oggi pomeriggio a Orotelli dal sindaco Nannino Marteddu: presenti 22 primi cittadini, tre dei quali del Consiglio regionale dell’Anci, e il presidente del Consiglio delle Autonomie locali (Cal) e sindaco di Nuoro Andrea Soddu. Una riunione che si è aperta con l’intervento del sindaco di Orotelli che ha portato il saluto di Annarita Doneddu, la mamma dei fratelli morti nell’incidente. “Ho riferito il pensiero della signora che ha voluto portare i suoi saluti al comitato e manifestare la speranza che altre tragedie come quella successa ai suoi due figli, Matteo e Francesco, non debbano più accadere”, ha detto Marteddu. Secondo un calcolo del comitato sono oltre 20 le croci affisse sulla “curva della morte” e tante altre sono state issate sui tratti della statale che va dal bivio di Oniferi fino a Macomer.

“La cosa più urgente è la messa in sicurezza dei tratti pericolosi – ha spiegato il sindaco – Ma come amministratori non daremo tregua ai livelli istituzionali più alti fino a quando non otterremo di far diventare la statale 129, arteria che collega il centro Sardegna con Sassari, Alghero e Porto Torres, una strada a quattro corsie. Questo è l’obiettivo finale, ma prima interventi urgenti per eliminare i pericoli”. Richieste fatte proprie dall’Anci. “Bisogna sedersi tutti attorno a un tavolo, dare le priorità e intervenire su questa come su altre strade pericolose dell’Isola – ha sottolineato Salvatore Masia, sindaco di Cheremule e consigliere Anci – Non si può continuare a tollerare passivamente una situazione che miete vittime in continuazione”.

Commenti

comments