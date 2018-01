Domani o al più tardi mercoledì 17 il Psd’Az scioglierà le riserve sulla alleanza elettorale in vista delle politiche del 4 marzo. Le trattative proseguono incessanti. Stamattina il segretario nazionale del partito, Christian Solinas, ha incontrato il coordinatore di Forza Italia, Ugo Cappellacci.

Domani vedrà ancora una volta il segretario del Partito democratico, Giuseppe Luigi Cucca, mentre in serata dovrebbe sentire i vertici della Lega per un ultimo passaggio. Tutte le ipotesi in campo sono realizzabili, anche perché in tutti e tre i casi i Quattro mori hanno la garanzia del riconoscimento della rappresentanza nel prossimo Parlamento. Tradotto: candidature nei collegi sardi con la riprotezione in collegi fuori dall’Isola. Insomma, dopo 22 anni i sardisti potrebbero rientrare a Palazzo Madama o a Montecitorio.

Quindi? Con chi presentarsi? Il discrimine, secondo quanto appreso dall’ANSA, risiede nel livello di garanzia che Pd, Fi e Lega offriranno per l’attuazione dei punti programmatici più volte elencati da Solinas. E cioè: “Un impegno formale a portare nei primi 100 giorni del prossimo Parlamento una legge di riforma dello Statuto Speciale della Sardegna, che introduca la tutela linguistica e storico-culturale sul modello valdostano e altoatesino, la competenza primaria in materia di bellezze naturali e beni culturali con regionalizzazione delle sovrintendenze, il passaggio della finanza locale con contestuale riduzione degli accantonamenti, il passaggio di competenze e risorse per la continuità territoriale marittima, nonché le norme per l’immediata attivazione dei punti franchi già individuati dal Dlgs 75/98, l’adozione di un nuovo piano di rinascita (art. 13 Statuto )”. Infine, “il riconoscimento del valore politico, storico e morale del sardismo attraverso la dichiarazione della pari dignità tra i sottoscrittori dell’accordo e la presenza del nostro simbolo sulle schede elettorali”.

Quanto al simbolo, da Fi l’idea è che compaia solo nell’Isola, il Pd proporrebbe invece un inserimento nel contrassegno di Insieme, con la Lega, infine, l’abbinamento nazionale sarebbe garantito.

