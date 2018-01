Scatta il voto per le parlamentarie del Movimento 5 stelle in Sardegna. Domani e dopo, dalle 10 alle 21, ogni iscritto potrà votare tre autocandidati nella piattaforma Rousseau: tre preferenze per collegi proporzionali della Camera e tre per il collegio unico del Senato.

La votazione potrebbe andare avanti sino alle 14 di giovedì 18 qualora, si legge nella piattaforma, “si verificasse ai seggi online una coda virtuale”. Secondo quanto riferito all’ANSA dal coordinatore per la campagna elettorale in Sardegna, Mario Puddu, i candidati nei collegi uninominali maggioritari non sono sottoposti al voto delle parlamantarie. Si tratta di persone della società civile che stanno inviando in questi giorni i propri curricula allo staff del candidato premier Luigi di Maio.

Puddu conferma che Alessandro Di Battista sarà in Sardegna alla fine di febbraio e trascorrerà la giornata a bordo di un camper con buona parte dei candidati. Anche Di Maio sarà nell’Isola a febbraio, per due giorni, ma ancora non si conosce la data.

