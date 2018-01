Primi rallentamenti, per la notevole affluenza, nelle votazioni alla parlamentarie M5S: secondo diversi iscritti al blog di Grillo sono diversi gli utenti che hanno riscontrato problemi nel dare le loro preferenze ai candidati. “Non riesco ad accedere alla piattaforma. Proverò più tardi”, scrive Alberto da Treviso mentre Giuseppe, dal bergamasco, protesta: “Mi arrendo; non posso partecipare al cambiamento, mi dispiace”. “Ore 13.29, finalmente ho finito di votare”, annuncia Giancarlo mentre tanti altri iscritti comunicato al blog di aver effettuato la votazione. Qualcuno, invece, si lamenta per la selezione delle candidature. “In Puglia c’è una situazione assurda. Una esagerazione di candidati che ha ottemperato alle formalità e certamente con fedine e carichi pendenti negativi, non sono state accettati mentre chi non ha completato la documentazione o addirittura non l’ha avanzata, in questa tornata, si é trovato incluso”, è l’accusa di Francesco che chiede un intervento celere dei vertici.

