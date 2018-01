Sono Giulio Steri, Antonello Cabras e Gian Giacomo Pisotti i nomi designati con scrutinio segreto dal Consiglio regionale per la costituzione del comitato di indirizzo della Fondazione Sardegna.

Steri, ex consigliere regionale dell’Udc e avvocato dello Stato, ha preso 32 voti, uno in più dell’attuale presidente della Fondazione Sardegna, l’esponente Pd Cabras. Gian Giacomo Pisotti, ex magistrato, ha totalizzato 16 voti. Il Comitato, costituito da 18 membri, avrà la funzione di eleggere il nuovo presidente della Fondazione. L’Aula ha anche eletto un nuovo segretario nell’ufficio di presidenza, Giovanni Satta (Psd’Az-La Base).

Satta, eletto con l’Uds e proclamato consigliere ad aprile 2016 mentre era ancora in carcere a Sassari perché coinvolto nell’inchiesta su un traffico internazionale di droga, è stato rinviato a giudizio il 20 dicembre scorso.

Commenti

comments