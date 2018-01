Arriva l’adeguamento alla Finanziaria statale che ha sbloccato il turn over negli enti locali. Oggi il Consiglio regionale ha approvato una leggina che permette a province e città metropolitane di fare nuove assunzioni. Il provvedimento varato su proposta dell’assessore Cristiano Erriu, modifica la legge regionale 2 del 2016, ossia la legge di riordino del sistema degli enti locali.

“Le nuove assunzioni da parte di Province e Città metropolitana – precisa Erriu – non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ma, allo stesso tempo, consentiranno agli enti intermedi di ripristinare in tempi brevi gli organici e di garantire la qualità dei servizi erogati ai cittadini”.

Inoltre, spiega l’esponente della Giunta, nel conteggio non figurano i dipendenti che, nel frattempo, sono stati trasferiti alla Regione, per esempio per lo svolgimento di servizi e funzioni come quelle delle politiche del lavoro e in materia di turismo”. Gli altri articoli della leggina riguardano la possibilità di inserire i dottori commercialisti nell’elenco regionale dei revisori, il piano di riordino degli ambiti ottimali dei comuni ai fini del Plus (Piano locale unitario dei servizi).

Nel dibattito è intervenuto il capogruppo di Forza Italia, Pietro Pittalis: “Voteremo questo provvedimento perché si tratta di norme nazionali che vanno inserite in legge e perché in tutti questi anni abbiamo dimostrato il nostro senso di responsabilità ma il vostro modo di fare è sempre lo stesso: tutto è straordinario, tutto avviene all’ultimo”.

