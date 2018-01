L’Associazione cavalieri, Fondazione Sa Sartiglia, Comune di Oristano e Gremi si sono incontrati questa sera all’Hospitalis Sancti Antoni per esaminare le problematiche che stanno precedendo la Sartiglia 2018. Erano presenti il Sindaco Andrea Lutzu col suo vice Massimiliano Sanna, il Presidente della Fondazione Sa Sartiglia Angelo Bresciani insieme a quelli dei Gremi Mario Perria e Andrea Sanna e dell’Associazione cavalieri Francesco Castagna.

In sala tanti i cavalieri, almeno uno per pariglia. Su tutti i punti si è trovato un accordo; oggi la Fondazione ha liquidato 40 mila euro di una parte dei compensi dovuti, sulla pista c’è già un impegno a trovare una soluzione alternativa a quella di Corte Baccas, sulle assicurazioni la copertura è già estesa al periodo delle prove ma si possono valutare modifiche, mentre sui controlli antidoping tutti hanno manifestato la disponibilità a eseguirli a campione come previsto dalle norme. Una posizione, quest’ultima, in linea con le norme vigenti alle quali tutte gli attori della Sartiglia si adeguano senza alcuna esitazione.

