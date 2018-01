Gli studenti universitari che frequentano atenei fuori dall’isola possono presentare la domanda per il contributo fitto casa 2017/2018. La novità è che per la prima volta potranno avvalersi del Sus, lo Sportello unico per i servizi che consente l’invio telematico delle informazioni e dei documenti che costituiscono la domanda di richiesta del contributo.

“In questo modo – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Giuseppe Dessena – tagliamo tempi e costi, sia per i ragazzi che per la Regione, e soprattutto garantiamo una gestione delle operazioni non solo più snella, ma anche più omogenea e all’insegna della totale trasparenza. Anche questo passaggio è un tassello importante per il diritto allo studio”. Gli studenti interessati possono prendere visione dell’avviso e del manuale utente consultando il sito della Regione.

