Vigili del fuoco ancora in azione nel pomeriggio, dopo una mattinata non facile dovuta alle forti raffiche di vento che si stanno abbattendo in tutta l’Hinterland di Cagliari. Dopo gli interventi in via Premuda e in viale Sant’Elia, i caschi rossi sono stati chiamati per intervenire in uno stabile nei pressi della ss131, altezza km15.

I vigili del fuoco sono intervenuti per il distaccamento di alcuni pannelli solari, montati al di sopra dello stabile, che con il vento sono caduti sul solaio e sul piazzale che si affaccia alla strada statale. “Fortunatamente – scrivono in una nota i vigili del fuoco – nessuno è rimasto ferito”.

Qui le foto:

