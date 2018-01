“Il dolcissimo “Blu” è passato sul ponte dell’arcobaleno”. Lo hanno scritto i vigili del fuoco di Cagliari, dando la notizia che Blu, il labrador di 12 anni, apripista del Nucleo Cinofili dei Vigili del Fuoco in Sardegna, è morto.

“A Volpiano – raccontano i caschi rossi – prese il brevetto per Ricerca Persone su macerie e superficie superando brillantemente il corso di abilitazione. Nel 2008 era impegnato in prima fila alla ricerca delle persone scomparse nell’Alluvione di Capoterra. Nel 2009 ha partecipato in prima fila alle faticosissime ricerche tra le macerie del Terremoto a L’Aquila, senza risparmiarsi per giorni e giorni”.

Nel territorio regionale è stato impiegato in più di cinquanta interventi in occasione di ricerca di persone disperse. Sempre al fianco del suo conduttore, il Capo Reparto dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari Franco Pinna. “Le sue forti zampe – raccontano non senza emozione i vigili – hanno scavato per le speranze dell’uomo. Sei stato un eroe. Lasci un grande vuoto nel cuore del tuo padrone e nel cuore di tutti i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari”.

