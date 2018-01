“Sul lungomare del Poetto stiamo ricostruendo un pezzo di storia della nostra città”. Lo ha scritto l’assessore alla gestione del verde pubblico di Cagliari Paolo Frau, presentando i primi lavori eseguiti al ‘Cavalluccio Marino’.

“Asportato lo strato di detriti che nel corso degli anni era andato accumulandosi – si legge nella nota dell’assessore cagliaritano – è tornata alla luce la trama della pavimentazione in trachite che guarniva lo storico labirinto, gioia e delizia dei bambini e bambine di qualche decennio fa. Ora il labirinto verrà ricostruito. E sarà, come allora, dedicato ai bambini”.

“La speranza – conclude Frau – è che venga rispettato e tenuto pulito, che non se ne faccia un uso improprio, che si tenga a mente che in quel luogo si divertiranno, come ai vecchi tempi, i fratellini e i nipotini di tutti noi”.

Commenti

comments