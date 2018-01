Il progetto EaRTh realizzato da un pool di ingegneri industriali, agronomi, esperti in strumentazione, ha vinto la maratona digitale hackasartec dedicata all’agricoltura smart organizzata a Cagliari, all’ex Manifattura tabacchi, da Sartec, società del gruppo Saras che si occupa di consulenza e soluzioni per il miglioramento delle performance industriali. EaRTh ha l’obiettivo di conoscere le proprietà del suolo per ottimizzare l’implementazione di logiche di agricoltura di precisione.

Tramite sensori geoelettrici, si è in grado così di mappare la resistività del suolo in 3D ed integrare real time campionamenti mirati, per l’analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del terreno. All’hackasartec hanno partecipato circa in 100 – suddivisi in 14 team – tra dipendenti, ricercatori delle Università di Cagliari, Sassari, Salerno e Cattolica del Sacro Cuore, Techedge spa.

Secondo classificato è risultato “Bad Bugs Hunters”, il progetto che risolve il problema dell’emergenza agronomica causata da una cimice infestante, l’Halyomorpha halys, con una smart trap georeferenziata. Terzo riconoscimento per “Grape Detector” che ha sviluppato un sistema predittivo per la stima della produttività del vigneto. Agisce tramite rilevazione di immagini on-the-go nel periodo di pre-invaiatura ed è possibile prevedere e regolare la produzione, ottimizzandone la qualità e limitando i costi di lavorazione delle attività in campo e in cantina. Sartec studierà ora la fattibilità dei progetti selezionati e le possibilità di investire nell’applicazione di soluzioni tecnologiche più moderne, nate dal confronto tra esperienza e innovazione.

