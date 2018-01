I sindaci di Olbia e Cagliari hanno firmato un’ordinanza che dispone la chiusura dei parchi comunali a causa della burrasca di vento che si è abbattuta in Sardegna. Il provvedimento si è reso necessario per scongiurare danni a persone o cose per la possibile caduta di alberi all’interno delle aree verdi.

La chiusura è scattata per il parco urbano di Fausto Noce a Olbia, per i parchi, i giardini recintati e i cimiteri cittadini a Cagliari. Al cimitero di San Michele non vengono comunque interrotte le funzioni di sepoltura già programmate per questo pomeriggio. I siti verranno riaperti con il miglioramento delle condizioni meteo.

