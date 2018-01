“Fortza Paris in queste giornate di isteria generale per le elezioni politiche ha tenuto un silente atteggiamento, ha osservato e visto. Non abbiamo gradito l’evoluzione delle compravendite da mercatino rionale e anche della non adeguata considerazione”. Lo afferma Gianfranco Scalas, presidente di Fortza Paris in merito ai movimenti politici per la costituzione di alleanze elettorali per le elezioni di marzo.

“Crediamo in un progetto di dignità per la Sardegna –spiega Scalas – con un programma di cose importanti per i sardi che abbiamo messo sul tavolo e sono state recepite da alcuni partiti. Non possiamo andare contro i valori del nostro statuto alleandoci con chi nei fatti e nelle parole è palesemente all’opposto. Prenderemo una decisione chiara e nel rispetto dei nostri amici e dei nostri valori certo non siamo in vendita per poltrone. Consideriamo valide le opzioni per una presenza alle prossime regionali – conclude – in un progetto di concretezza e reali possibilità di un governo della regione autorevole e pregno di sardità”.

