Il vento continua a sferzare la città di Cagliari e a creare disagi. Ci sono stati diversi problemi dovuti al maestrale e molti sono stati gli interventi della polizia municipale e dei vigili del fuoco nel corso della giornata.

In tarda serata a farne le spese è stata un’auto parcheggiata in via Santa Croce: un cartello di lavori in corso, di proprietà di una ditta impegnata nel restauro di un palazzo, dopo un violento colpo di maestrale è finito direttamente sopra il parabrezza. Tanta paura, ma fortunatamente solo un vetro sfondato e ingenti danni all’auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili della polizia municipale per i rilievi di legge.

