Conto alla rovescia per l’inaugurazione della stagione concertistica 2018 del Teatro Lirico di Cagliari. Il primo appuntamento è fissato per il 26 gennaio: protagonista Donato Renzetti, alla direzione dell’orchestra e del coro del Teatro Lirico per un programma che propone le sonorità e le suggestioni della musica americana novecentesca di Bernstein, Copland, Grofè e Gershwin, dai Chichester Psalms e da El Salón México, fino alla naturalistica Grand Canyon Suite ed al celeberrimo Un Americano a Parigi.

Nel ruolo di voce bianca si esibiscono Giacomo Boi e Eleonora Cabras. Il maestro del coro è Donato Sivo, mentre il maestro preparatore delle voci bianche è Enrico Di Maira. Il programma musicale delle serate inaugurali prevede: Chichester Psalms per voce bianca, coro e orchestra di Leonard Bernstein; El Salón México di Aaron Copland; Grand Canyon Suite: Sunrise, On the Trail, Cloudburst di Ferde Grofé; An American in Paris di George Gershwin. Venerdì 26 gennaio, alle 11, è prevista, come ormai consuetudine, l’Anteprima Giovani, aperta alle scuole che potranno assistere, dalla I loggia, alla prova generale del concerto serale.

La stagione concertistica 2018 prevede due turni di abbonamento (A, B), per 13 concerti ciascuno. La campagna abbonamenti prosegue, dopo le conferme e variazioni su posti disponibili, con i nuovi abbonamenti già in vendita da venerdì 19 gennaio 2018. Da sottolineare, inoltre, la possibilità di acquistare da mercoledì 24 gennaio 2018 i biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione concertistica; lo stesso servizio è possibile anche online attraverso il circuito di prevendita vivaticket.it.

