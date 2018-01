“Chiediamo allo Stato un’inversione di tendenza rispetto all’arretramento da questi territori”. Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, nel corso della conferenza stampa in Provincia a Nuoro con il ministro dell’Interno Marco Minniti, arrivato nell’isola per dare risposte all’escalation di attentati contro gli amministratori e sull’emergenza migranti.

“La collaborazione istituzionale tra le forze politiche regionali, locali e statali sta funzionando e per questo siamo pienamente soddisfatti – ha detto Pigliaru – c’è una domanda di sicurezza in Sardegna che deve essere studiata per i singoli territori e la proposta dei Patti del ministro va in questa direzione. Useremo i fondi di quasi 30 milioni di euro di risorse europee per la videosorveglianza, solleciteremo maggiore presenza delle forze di sicurezza, ma pensiamo anche ai piani di sviluppo per dare speranza ai disoccupati dell’isola. Stiamo cercando di lavorare per il riconoscimento dell’insularità anche in questa battaglia chiediamo il supporto del Governo”.

E sui migranti Pigliaru ha affermato: “L’anno scorso siamo andati dal ministro Minniti a portare le nostre rimostranze. Chiedevamo azioni rispetto al problema degli sbarchi dei migranti provenienti dall’Algeria e il ministro ha messo in campo le azioni che ci aspettavamo. Le risposte sono state le quote e regole chiare. L’anno scorso con gli sbarchi eravamo al 3,4% rispetto alla popolazione, ora siamo scesi al 2,9%. Tutto questo – ha concluso il governatore sardo – è stato possibile grazie una buona collaborazione istituzionale”.

