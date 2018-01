Appello del sindacato autonomo Nursing Up alla Regione e ai direttori generali dell’Ats e dell’Aou di Sassari e Cagliari per mettere fine al precariato nel settore sanitario. Con una lettera inviata ai vertici della Sanità regionale e locale, la segreteria regionale del sindacato delle funzioni infermieristiche chiede un’accelerata nella stabilizzazione dei tanti precari, un’azione possibile, suggerisce il Nursing Up, sfruttando la Circolare ministeriale 3/2017.

“Riteniamo la circolare un’occasione allettante per le aziende, al fine di superare il precariato, valorizzare le professionalità interne acquisite e formate nel corso degli anni, porsi al pari degli standard della Comunità Europea e poter effettuare un’adeguata programmazione dei servizi erogati in termini di qualità clinico – assistenziali”, spiega Alessandro Nasone della segretaria regionale Nursing Up.

“Attraverso un’interpretazione della circolare 3/2017, è prevista l’assunzione diretta di personale, senza concorso, in base a una serie di requisiti ben delineati dalla circolare stessa”, precisa il sindacalista. “Inoltre la circolare prevede concorsi riservati per il 50 per cento degli aventi diritto, sempre sulla base di specifici requisiti in possesso dei lavoratori. Ad ogni modo sono prorogate al 31 dicembre 2018 le procedure di cui alla legge 28 dicembre 2015”, prosegue Nasone.

“Al fine di garantire il più ampio numero di lavoratrici precari del Sistema sanitario regionale, la segreteria del Nursing Up – Sardegna, intende avviare una procedura di censimento degli aventi diritto su tutto il territorio regionale, e contestualmente ritiene indispensabile l’avvio di una discussione propedeutica. Invitiamo quindi le autorità regionali e aziendali a istituire un tavolo di programmazione, confronto e contrattazione sul tema”.

