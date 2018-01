“Vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà e vicinanza a Michele Serra, ultimo sindacalista licenziato da Aias – lo comunicano in una nota stampa i consiglieri di Articolo 1 – SDP – Michele, come dice lui stesso, non aveva mai ricevuto richiami e aveva sempre svolto serenamente il suo lavoro. Sarebbe necessario che l’azienda facesse chiarezza su questi ultimi quattro licenziamenti, in quanto avvenuti nei confronti di lavoratori impegnati anche come sindacalisti, in prima linea nella richiesta degli stipendi arretrati e quindi dei propri diritti”.

“Il nostro gruppo chiederà – concludono – all’Assessore Arru e al direttore generale ATS Fulvio Moirano, la risoluzione definitiva di questa vicenda per poter restituire stipendi e dignità ai lavoratori coinvolti e mettere la parola fine a questa triste e vergognosa situazione”.

