Ad ottobre 2016 avevano chiesto al comune di Roma Capitale di intitolare una via della nostra città a Yasser Arafat, Premio Nobel per la pace.

La richiesta aveva avuto il parere positivo della Commissione Toponomastica ed è stata predisposta la relativa delibera, ma su pressione della Comunità Ebraica di Roma la delibera ad agosto 2017 è stata sospesa, e da quel giorno non si hanno avuto più notizie.

“Abbiamo pazientato – si legge in una nota – aspettando che l’intitolazione riprendesse il suo iter, ma ora la nostra pazienza è finita”. E così alcuni manifestanti si sono dati appuntamento in piazza Del Campidoglio martedì 31 gennaio alle ore 17 per chiedere a gran voce la firma della delibera per intitolare una strada di Roma a Yasser Arafat. Un’azione fortemente sentita anche dalla comunità sardo-palestinese. “Quando anche a Cagliari?”

