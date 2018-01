L’assessore della Sanità, Luigi Arru, esprime il proprio “disappunto” per il licenziamento del sindacalista della Cgil Michele Serra.

“L’Aias – afferma Arru – invece di accogliere i numerosi inviti alle corrette relazioni sindacali e apprezzare gli sforzi fatti dall’ATS per effettuare i pagamenti regolarmente, segue una strada che dà messaggi opposti e inaccettabili”.

Esprime vicinanza a Serra anche il segretario della Cgil del Sulcis Iglesiente, Roberto Puddu, che parla di “melodramma con le ritorsioni verso i delegati sindacali e i lavoratori che chiedono il rispetto dei diritti”.

Alla Regione Puddu sollecita “l’applicazione della Legge indispensabile per andare verso la soluzione degli enormi problemi che ledono la dignità delle lavoratrici, dei lavoratori del servizio e delle istituzioni” Nel frattempo l’Azienda per la tutela della salute sottolinea di essere “in regola con i tempi di pagamento delle fatture” e la direzione ricorda che “in data 18 settembre 2017 (deliberativo n. 1074 del 27.10.2017) è stato sottoscritto con Aias un contratto per l’acquisizione di prestazioni di assistenza riabilitativa per un valore complessivo pari a 22.287.288 euro. Il contratto stabilisce che la struttura è obbligata ad erogare le prestazioni nel rispetto delle norme inerenti la tutela e la sicurezza dei lavoratori, oltre che la tutela retributiva, obbligando Aias al regolare pagamento delle stesse”. Per quanto riguarda il 2018 l’Ats spiega che “è stato prorogato il budget per l’erogazione delle prestazioni, relative ai primi quattro mesi dell’anno, in attesa della definizione del reale fabbisogno di prestazioni”.

