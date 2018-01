Si riunirà già domenica, alle 10.30, la commissione Pd investita del delicato compito di indicare i nomi dei candidati in tutti i 12 collegi della Sardegna, tre plurinominali e nove uninominali.

Della commissione, presieduta dal segretario dem Giuseppe Luigi Cucca, fanno parte sei componenti: due dell’area soriana (lo stesso Renato Soru e l’ex sindaco di Villasimius Tore Sanna), due dell’area Cabras-Fadda (il consigliere regionale Cesare Moriconi e il vicesegretario sardo Pietro Morittu) e due renziani (l’ex coordinatore di garanzia per le primarie nazionali per la segreteria del Pd vinte da Renzi, Sebastiano Mazzone e il deputato uscente Siro Marrocu). I sette dovranno riempire tutte le caselle in modo che le tre anime del partito siano rappresentate equamente. Un’esigenza, questa, richiamata soprattutto dagli uomini di Soru che chiedono un posto in uno dei tre collegi considerati sicuri: i due proporzionali, Sud Sardegna e Nord Sardegna, per la Camera, e il proporzionale unico per il Senato. Quella di domenica potrebbe essere anche l’unica riunione della commissione.

I tempi, infatti, sono strettissimi: i risultati andranno comunicati prima in direzione regionale e successivamente alla direzione nazionale che ha, comunque, l’ultima parola. Tutto ciò entro il 29 gennaio, termine fissato per la presentazione delle liste nella cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari.

