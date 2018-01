Ballerini, cantanti, musicisti: saranno loro i protagonisti del Winter Jam, una serata all’insegna della musica promossa da White Art, associazione di Calangianus. Nel paese della Gallura i giovani artisti si esibiranno domani, sabato 20 gennaio, alle 21:30 all’Auditorium Ex Convento, in via Vittorio Emanuele, 16.

Aprirà la kermesse Matilda Deidda, ballerina di danza classica, a seguire i cantanti Alberto Leoni, Milena Canu e Virginia Caputo, accompagnati dai musicisti Silvio Siffu e Simone Dettori. In programma anche una performance di Gabriele Muzzu alla chitarra. A condurre la serata Sara Palitta con Emanuele Biancu, Direttore artistico dell’evento e presidente dell’associazione White Art.

“Ci stiamo preparando con cura per aprire l’anno di attività culturali e artistiche con una serata interamente dedicata alla musica” ha detto Emanuele Biancu, Direttore artistico dell’evento e Presidente dell’associazione White Art.

“Vogliamo promuovere la cultura organizzando con mostre d’arte, concerti e presentazioni di libri sul nostro territorio” ha aggiunto Biancu.

Il Winter Jam non è il primo evento dell’associazione nata lo scorso novembre a Calangianus, ha già portato in scena al Teatro del Carmine di Tempio lo spettacolo “Sulle orme del signor G”, dedicato a Giorgio Gaber e alcune mostre d’arte all’Antico Caffè di Calangianus.

Ingresso con biglietto intero di 7€, ridotto per i soci dell’associazione 5€. Biglietteria all’Auditorium aperta dalle ore 19:00.

Commenti

comments