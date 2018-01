Sofferta vittoria della Red October Cantu’ che in un anticipo della prima giornata di ritorno ha la meglio sul Banco di Sardegna Sassari, 102-96, solo dopo i tempi supplementari.

La squadra di Sodini si dimostra solida sul finale dopo aver subito nel terzo parziale e sale a quota 18 in classifica lasciando i sardi a 16. Primo quarto in equilibrio che si chiude sul 21-24, con Cantu’ disunita che si affida alle soluzioni individuali e Sassari piu’ reattiva a rimbalzo e sulla circolazione di palla.

Sassari aumenta l’intensita’ nel secondo quarto e si porta avanti 21-28 (12′). Cantu’ recupera in fretta, si affida alla rapidita’ dei piccoli ma soffre a rimbalzo e sotto le plance anche per l’assenza di Burns. Si va negli spogliatoi sul 41-41. I brianzoli perdono concentrazione in difesa e Sassari risale il punteggio arrivando al +8 al 28′. Troppo timida la reazione canturina e Sassari grazie all’incontenibile Pierre chiude il terzo parziale 57-68. Nel quarto Sassari mantiene il massimo vantaggio grazie alle triple di Tavernari.

Smith risponde con due triple e Culpepper brucia la difesa sassarese riportando Cantu’ in gara. A due minuti dalla fine Polonara va a segno da tre ma Cantu’ rientra di nuovo e al 40′ è parita’, 86-86. Si va al supplementare. Cantu’ si porta subito avanti con Thomas dalla lunetta e Parrillo dalla massima distanza (94-88). Sassari reagisce bene con il solito Pierre best scorer della gara con 26 punti. A un minuto e mezzo dalla fine Smith, Culpepper e Chappell si prendono la squadra sulle spalle andando a segno con incursioni in area. Sassari si innervosisce, Spissu si prende un tecnico a 43 secondi dalla fine e Chappell chiude definitivamente i conti.

