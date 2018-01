Super lavoro per i vigili del fuoco in tutta la provincia. A causa del forte vento di maestrale che in queste ore è arrivato a soffiare fino a 100km/h, un albero è caduto bloccando l’intera carreggiata della strada Assemini-Decimomannu.

Oltre a questo si registrano anche cornicioni, pali, cartelloni e rami pericolanti, recinzioni divelte in tutta la provincia di Cagliari.

Nel capoluogo, dove per precauzione sono stati chiusi parchi, giardini recintati e cimiteri pubblici. I vigili del fuoco sono al lavoro per riportare la situazione alla normalità.

