Scontro frontale la notte scorsa, nella 131 in direzione Cagliari/Sassari all’altezza dell’Acentro.

La notte scorsa un settantatreenne residente ad Assemini, stava percorrendo contromano la SS131, da Sestu verso Cagliari con la sua Fiat Panda.

Dopo aver schivato, zigzagando, i veicoli che gli venivano incontro seminando il panico tra i loro conducenti, l’uomo ha terminato la sua corsa causando un frontale con una Fiat Punto guidata da un 43enne di Segariu, che percorreva il giusto senso di marcia da Cagliari verso Sestu.

Il conducente della Fiat Panda è apparso da subito in stato confusionale. “Entrambi i conducenti – secondo la polizia municipale intervenuta per i rilievi – erano molto spaventati senza, fortunatamente, riportare danni fisici visibili”.

Il conducente della Panda, in via precauzionale, è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice giallo all’ospedale Santissima Trinità. Per lui sono stati richiesti alcuni accertamenti per stabilire il suo stato psicofisico, mentre l’altro conducente dopo una iniziale valutazione in ambulanza, ha rinunciato ad andare in pronto soccorso.