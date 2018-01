I carabinieri della stazione di Narcao e di Giba hanno denunciato due 30enni di Iglesias, responsabili di furto aggravato.

Ieri sera a Narcao infatti, in località Montega, hanno forzato l’ingresso dell’azienda di proprietà della società Locci per cercare di rubare dei cavi di rame. I militari li hanno sorpresi e bloccati: addosso avevano delle tronchesi per mettere a segno il furto.

Commenti

comments