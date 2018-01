Fortissime raffiche di maestrale a Cagliari, ma la partita tra rossoblù e Milan si è giocata lo stesso. Il primo ok è arrivato dopo il sopralluogo della questura per verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per il pubblico della Sardegna Arena.

Formazioni:

Cagliari (3-5-2) – Cragno; Romagna, Ceppitelli, Pisacane; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; Sau, Pavoletti.

A disposizione: Rafael, Crosta, Castan, Andreolli, Miangue, Van der Wiel, Dessena, Cossu, Giannetti, Deiola, Farias. All. Lopez

Milan (4-3-3) – Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu.

A disposizione: Donnarumma A., Gabriel, Abate, Antonelli, Musacchio, Paletta, Zapata, Locatelli, Montolivo, Borini, Cutrone, André Silva. All. Gattuso.

Primo Tempo: 1-2

Il Cagliari comincia la partita con aggressività, trovando già all’ottavo minuto il vantaggio con Barella, complice anche l’errore di Donnarumma.

Il Milan, però, non demorde e ribalta la situazione. Determinante Kalinic, che prima conquista un calcio di rigore, trasformato poi da Kessié, e successivamente serve nuovamente l’ivoriano, che di sinistro batte per la seconda volta Cragno.

36′ GOOOOOOOOOOOOAAAAAAALLLLLL!!!

Secondo Tempo:

Milan vicino al gol nei primissimi minuti della ripresa. Ancora Calhanoglu per Bonaventura, che prova di destro: Cragno devia in angolo. I rossoblu ci tentano ma non sembra arrivare mai la giocata vincente per guadagnarsi il pareggio.

Ci prova ancora al 60′ Barella per Pavoletti, Donnarumma respinge, ma il pallone arriva a Farias che calcia alto. Il Milan attende un errore del Cagliari. Sul finale un rosso per parte: espulsi Rodriguez (M) e Barella (C) per doppia ammonizione. Nulla da fare per i rossoblu. Ultima azione da brivido di Faragò e palla di un soffio al lato. Finisce 1-2 per il Milan.

