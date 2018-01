Non era capace di intendere e di volere Angelo Dessì, il 56enne che nel luglio dello scorso anno uccise a coltellate l’anziana madre a Quartu Sant’Elena (Cagliari).

Lo ha stabilito oggi una perizia dello specialista Francesco Pintori che ha portato anche la Gup del Tribunale, Gabriella Muscas, alla decisione di assoluzione dell’uomo – già da tempo in cura per disturbi psichiatrici – disponendo per lui un ricovero in un centro specializzato, una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. L’anziana, Paola Schifino, 86 anni, era stata uccisa il 30 luglio 2017 nella cucina della sua abitazione con una trentina di coltellate.

All’arrivo della Polizia, il figlio era stato trovato in camera da letto e dava evidenti segnali di squilibrio. Il 56enne era già da tempo in cura. Lette le conclusioni della perizia decisa dal Giudice, anche il pm Alessandro Pili ha chiesto l’assoluzione per incapacità di intendere e di volere.

