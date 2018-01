C’è forte malcontento in Liberi e Uguali Sardegna in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Secondo quanto appreso dall’ANSA, la commissione elettorale nazionale riunita oggi a Roma avrebbe preso una decisione sui capilista nei tre collegi proporzionali della Sardegna che però non soddisfa i vertici regionali del movimento.

Nel collegio del Sud Sardegna per la Camera, il primo posto dovrebbe andare a un “paracadutato” di Sinistra Italiana imposto dalla penisola.

Capolista al Senato unico proporzionale dovrebbe essere un esponente sassarese di Sinistra Italiana, forse Salvatore Multinu; infine il collegio nord Sardegna per la Camera dovrebbe avere una donna in cima alla lista, l’ex Sel ora Mdp Antonella Chirigoni. Non ci sarebbe spazio, invece, sempre secondo quanto apprende l’ANSA, per esponenti ex Pd di Art. 1 Mdp.

