È ricoverata in coma al Brotzu la donna di 38 anni rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio lungo la Statale 131 a Monastir.

Nello stesso ospedale, nel reparto di chirurgia pediatrica, è ricoverato il figlioletto di appena 15 giorni. Il bimbo ha riportato una duplice frattura cranica, non sarebbe in pericolo di vita. Il padre, un uomo di 45 anni, è invece stato trasportato all’ospedale Marino, le sue condizioni non sono gravi.

La Opel Zafira a bordo della quale viaggiava la famiglia, per cause non ancora accertate, è andata a schiantarsi contro la cuspide del guardrail all’altezza del chilometro 18 della Carlo Felice. La Polstrada sta ancora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Commenti

comments