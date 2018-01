Il Circolo di Cagliari dell’UAAR – Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, comunica che la compagna nazionale “Posso scegliere da grande?”, a sostegno delle attività scolastiche alternative all’insegnamento della religione cattolica, è arrivata nel capoluogo sardo.

In sei diversi punti della città (via Is Mirrionis, via Roma, viale Elmas, viale Diaz, viale Ciusa e viale Colombo) sono stati affissi altrettanti cartelloni recanti lo slogan della campagna, volta a sensibilizzare la cittadinanza al tema della laicità della scuola pubblica e invitare le famiglie a optare per il “rifiuto dell’indottrinamento religioso che quest’ultima è ancora costretta a garantire” scrivono dall’Associazione.

“Noi atei e agnostici, e non solo noi, riteniamo che tale tale assurdo privilegio del mondo cattolico rappresenti un’ipoteca sul futuro, perché si impone alle menti più indifese nelle fasi più delicate della loro formazione – concludono – e passa per l’insofferenza e l’ostilità di quegli istituti scolastici che non di rado usano ogni strumento a loro disposizione per evitare di organizzare attività alternative e/o osteggiare le famiglie che vogliono farvi ricorso”.

