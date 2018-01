Jannus River e la sua bicicletta hanno fatto tappa a Sassari. L’ottantunenne di origine russa, che dal 1999 ha intrapreso il giro del mondo in bici, da ieri è nel nord Sardegna e oggi ha incontrato il sindaco Nicola Sanna.

L’uomo ha voluto fare visita ad alcune scuole primarie cittadine per raccontare la sua esperienza. In 17 anni è già stato in 154 Paesi, contando solo sulla sua bicicletta, 3 euro al giorno e l’ospitalità delle persone che incontra lungo il suo cammino.

Jannus River in questi due giorni a Sassari è stato “adottato”, oltre che dall’Amministrazione comunale, anche dal Club Mtb Progetto Sport ASD con il presidente Angelo Gallozza.

Commenti

comments