Autorizzata dalla Giunta, su proposta dell’assessore dell’Agricoltura Pier Luigi Caria, la spesa di 200 mila euro per la manutenzione straordinaria degli ippodromi di Villacidro, Sassari e Chilivani.

Gli interventi riguardano la messa in sicurezza delle piste di galoppo e delle infrastrutture d’esercizio, l’impiantistica relativa ai servizi idrico ed elettrico, ma anche il decoro generale, l’abbellimento delle aree e degli stabili destinati al pubblico e delle parti comuni degli impianti. Con la modifica della delibera del 6 dicembre 2016, sono stati quindi integrati gli interventi ammessi con quelli di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei box per i cavalli, anche se in uso ai privati ma pur sempre di proprietà pubblica.

Tale intervento potrà quindi garantire la messa in sicurezza dei box e l’adeguamento alle attuali norme vigenti in materia.

Commenti

comments