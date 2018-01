La commissione incaricata dalla direzione regionale del Pd di stilare i nomi dei candidati per i 12 collegi della Sardegna non ha raggiunto alcun risultato. Tre riunioni in tre giorni non sono bastate per trovare un accordo sull’equa rappresentazione delle tre correnti sarde nei tre proporzionali e nei nove uninominali.

E domani il segretario regionale Giuseppe Luigi Cucca si presenterà a Roma senza una rosa. Il nodo irrisolto riguarda la ripartizione esatta dei tre collegi sicuri del sud e nord Sardegna per la Camera e dell’Unico per il Senato. Il problema è che Roma avrebbe chiesto alle regioni solo una rosa di nomi da spendere nei collegi uninominali di Camera e Senato.

Ma le correnti, in particolare i soriani e i popolari riformisti, non hanno voluto affrontare questo passaggio, convinte della necessità di decidere prima i capilista nei tre proporzionali. Adesso, ulteriori trattative dipenderanno dai tempi di convocazione della direzione regionale.

