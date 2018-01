“Ho ritirato la delega ai Lavori pubblici all’assessore Giovanni Chessa”. Lo ha dichiarato in Consiglio comunale il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, aggiungendo che la delega per il momento andrà al vicesindaco Luisanna Marras. “E’ venuto meno il rapporto di fiducia in relazione a fatti politici che stanno interessando la vita politica regionale e nazionale – ha spiegato Zedda -. L’alleanza con un partito come quello di Salvini crea in me un imbarazzo molto forte”.

Il primo cittadino fa riferimento all’intesa tra la Lega ed il Psd’Az (partito di cui Chessa è esponente) in vista delle politiche del 4 marzo che sarà ufficializzata domani alla presenza di Matteo Salvini a Cagliari.

“Ci sono dei momenti in cui nella vita politica vanno poste al primo posto questioni di fondo – ha aggiunto Zedda – ci troviamo in un anno particolare in cui ricorrono alcuni anniversari, nel 1938 le leggi razziali, vi sono questioni e aspetti legati alla razza che se non presi di petto rischiano di trascinare il nostro Paese in percorsi che il Paese ha già vissuto. A questo punto – ha concluso – chiedo alla maggioranza se c’è ancora una maggioranza”.

Commenti

comments