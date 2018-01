Sembra che Dave Mustaine sia ancora nostalgico dei tempi dei Big Four, e che sia deciso, a seguito della decisione degli Slayer di abbandonare le scene, di suonare ancora una volta insieme ad Anthrax, Metallica e Slayer, le altre tre leggendarie band del thrash metal fin dagli anni ’80.

Proprio ieri sera, infatti, il frontman dei Megadeth ha commentato su Twitter la notizia dell’annuncio dell’ultimo tour degli Slayer, scrivendo: “Spero che ci sia almeno un ultimo show dei Big Four prima della fine dell’ultimo tour degli Slayer. Chi la pensa come me?”.

I hope for at least one more Big 4 Show before the end of Slayer’s final tour. It just wouldn’t be right. Anyone else with me? https://t.co/izdosfPyZe

