A Cagliari in questo momento i carabinieri di Stampace sono intervenuti per la segnalazione di una donna di 58 anni, residente a Lanusei, trovata priva di vita.

Il corpo della donna, secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri, è stato trovato in un B&B di via Dei Genovesi. Secondo i carabinieri la 58enne sarebbe morta per cause naturali.

Commenti

comments