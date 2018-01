“Dopo l’approvazione del Consiglio comunale si passa alla fase operativa di formazione dei cittadini”. Lo ha detto in una nota la sindaca di Sestu Paola Secci, che si prepara a dar vita al ‘Controllo del Vicinato’ l’iniziativa “che ha come obiettivo la costruzione di uno spirito comunitario nuovo, utile a rafforzare il senso di sicurezza e più generalmente il senso civico e di solidarietà dei propri cittadini”.

“È un modo di ricostruire le reti di vicinato – scrive la sindaca su Facebook – basate sulla conoscenza e la fiducia reciproca, accrescere il senso di sicurezza derivante dalla solidarietà tra vicini di casa al fine di rinsaldare i rapporti umani, usufruire maggiormente del proprio territorio e dei propri spazi. Ovviamente ciò non sostituisce i deterrenti in termini di sicurezza quali la videosorveglianza e il fondamentale operato delle Forze dell’Ordine”.

L’Associazione controllo del vicinato è riconosciuta a livello internazionale e ha incontrato in Italia il favore di svariate amministrazioni comunali e regionali dei più variegati colori politici. “I formatori – conclude Secci – sono esperti del settore e spiegheranno in modo dettagliato il progetto. Credo molto in questo progetto estremamente importante per accrescere il nostro senso di sicurezza e solidarietà”. Il primo incontro formativo è previsto per il 26 Gennaio 2018 ore 16.30 in Aula consiliare

