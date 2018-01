Quattro immobili del patrimonio pubblico di Nuoro saranno affidati in locazione a privati in grado di sostenere i costi per il recupero e la riqualificazione. L’obiettivo è quello di sostenere iniziative di sviluppo del territorio e della promozione dell’imprenditorialità turistica. E’ una iniziativa della Giunta comunale che ha aderito al progetto “Cammini e Percorsi” e ha indetto una procedura ad evidenza pubblica. I quattro immobili che potranno andare in locazione sono le ex Casermette dei Carabinieri a Marreri e a Su Grumene; l’ex scuola elementare e l’ex Scuola materna di Lollove.

Il progetto fa parte di un progetto più ampio a livello nazionale e nasce nell’ambito delle iniziative per la promozione dell’imprenditorialità turistica e per il rilancio economico del Paese. Un percorso che prende il via dopo la firma di un protocollo di intesa tra Mibact, Mit, Anas e Agenzia del Demanio per riqualificare e valorizzare immobili pubblici. “Su 8 immobili sardi che entrano nel progetto, 4 sono di Nuoro – ha detto il sindaco Andrea Soddu -.

L’obiettivo è ridare valore a queste strutture, che grazie alla loro posizione geografica possono diventare centrali all’interno del progetto “Cammini e percorsi”, ridando vitalità alle zone interne e consentendo al Comune di riqualificare immobili altrimenti abbandonati. Il tutto grazie alla partnership con i privati”.

“Si tratta di un progetto a livello nazionale – ha proseguito il sindaco – al quale abbiamo partecipato con grande interesse. Un progetto orientato al potenziamento dell’offerta turistico-culturale e alla messa a rete di siti di interesse storico e paesaggistico presenti sul territorio, attraverso il recupero e il riuso di edifici localizzati in prossimità dei cammini storico-religiosi e dei percorsi ciclo-pedonali. Tutti da affidare a privati attraverso idonea procedura ad evidenza pubblica”.

Commenti

comments