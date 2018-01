Importante accordo integrativo contrattuale alla Cooperativa Latte Arborea per il quadriennio 2017-2020. Tra le principali caratteristiche dell’accordo, firmato il 29 dicembre scorso e approvato all’unanimità dall’assemblea dei lavoratori, il crescente rilievo dato al premio per obiettivi, diventato elemento importante di valutazione della crescita aziendale in rapporto al lavoro prestato.

Azienda e sindacati hanno deciso di adeguare il premio per obiettivi alla crescita aziendale avvenuta negli ultimi anni e, in tal senso, di definire nuove modalità di valutazione della produttività cosi da garantire una maggiore equità nella distribuzione delle risorse individuate per tale premialità. Il premio di produzione è stato determinato per il 2017 in 1.800 euro per il 4 e 5 livello; 1.900 per il 2-3-3A e 2.000 per il livello 1.

“L’accordo – afferma il segretario generale della Cisl di Oristano, Alessandro Perdisci, che ha partecipato a tutte le fasi della trattativa – rappresenta un importante traguardo all’interno della più grande realtà del settore lattiero caseario in Sardegna.

Nell’accordo – che attribuisce molta importanza alla Formazione e alla sicurezza dei lavoratori e alle Pari opportunità – è riconosciuto, tra l’altro, al padre una giornata di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, in aggiunta alle giornate di permesso previste per legge, e viene facilitato l’accesso al part-time per il lavoratore/lavoratrice, fino al terzo anno di età del bambino, e di riottenere il tempo pieno a richiesta del lavorator”.

