Sbloccati altri 29 milioni e mezzo di pagamenti per le aziende agricole sarde. A Roma l’Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha firmato il decreto n.132 che destina, già dai prossimi giorni, 29 milioni e 485mila euro per 13.564 domande. “La firma di questo decreto così corposo – ha commentato a caldo l’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria – era attesa in questi giorni e finalmente è arrivata a dare un po’ di ossigeno e di liquidità alle nostre aziende agricole colpite da una stagione siccitosa sul piano climatico e avara sul piano delle vendite dei prodotti delle campagne”.

Il pagamento, erogato con saldo automatizzato, riguarda l’annualità 2017 della Misura 13, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, che interviene sull’Indennità compensativa per le zone montane e svantaggiate dell’Isola. Le somme saranno in accredito nei conti degli imprenditori agricoli, solitamente dopo 4 giorni lavorativi, già dalla prossima settimana. Tutte le Misure del PSR sono cofinanziate al 48% dall’UE, al 36,4 dallo Stato e al 15,6% dalla Regione. I circa 29,5 milioni dell’ultimo decreto sono quindi così suddivisi: 14 milioni 152mila e 830,29 da fondi di Bruxelles, 10 milioni 732mila e 563,05 da risorse nazionali e 4 milioni 599mila 669,12 per la quota regionale.

“La notizia dell’arrivo dei pagamenti – ha precisato Caria – mi era già stata data la scorsa settimana a Roma negli uffici di Agea durante un lungo incontro dove, con alcuni tecnici di Assessorato e Agenzie agricole, avevamo esposto ancora una volta le numerose criticità che negli ultimi mesi hanno investito il mondo agropastorale sardo: dai ritardi sui pagamenti comunitari, al mancato aggiornamento dei sistemi informatici, dal problema refresh a numerosi altri temi. Abbiamo tuttavia preferito non comunicare niente ai cittadini in attesa della firma degli atti e quindi della reale esistenza del trasferimento di risorse. Ora è ufficiale, questi soldi ci sono”.

Commenti

comments