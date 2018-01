È morto a 91 anni l’imprenditore sassarese Ugo Multineddu. “Signor Ugo”, come tutti lo chiamavano in città, è stato il pioniere e per decenni il re incontrastato dei supermarket a Sassari. Originario di Sedini, aprì in città il primo dei market moderni: era il 1961 e il “Self service Multineddu” in un magazzino di via Cavour, rivoluzionò il modo di fare la spesa dei sassaresi, fino ad allora abituati a servirsi solo nei negozietti sotto casa.

Proprio da via Cavour muove i primi passi quello che in pochi anni diventerà un impero. Un modello di impresa che è stato oggetto di uno studio dell’Università Bocconi. Già due anni dopo, nel 1963 c’è una prima espansione con l’apertura di un secondo punto vendita in via Amendola. Nel 1966 la svolta: il magazzino di via Cavour viene trasformato nel primo supermercato alimentare della città, il Multimarket, spalmato su una superficie di 600 metri quadrati.

Poi nel 1985 anche in via Amendola si fanno le cose in grande con il secondo ampliamento e il Multimarket multipiano, con tanto di parcheggi per la clientela. La scalata non è finita e signor Ugo sorprende ancora una volta i sassaresi con il terzo supermercato, costruito e aperto in via Gramsci. L’avventura si ferma nel febbraio 2009 con la vendita dei tre megastore alimentari alla Conad. Nel mezzo c’è anche un enorme progetto per un centro commerciale a Predda Niedda, accanto al cimitero, rimasto arenato per tanti anni e che proprio nel 2017 ha ripreso quota. Il funerale si celebrerà sabato alle 10.30 nella chiesa di San Giuseppe.

