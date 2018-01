Gli uffici comunali hanno provveduto a effettuare tutti i pagamenti relativi alla seconda mensilità del REIS (Reddito di inclusione sociale), anche in questo caso con diverse modalità per i beneficiari che hanno fornito l’IBAN e per chi invece, sprovvisto di conto corrente, prenderà possesso del contributo in banca.

I possessori di conto-corrente possono pertanto monitorare i propri conti, perché le somme saranno a breve nelle loro disponibilità. Chi aveva fornito l’IBAN riceverà infatti l’accredito tra venerdì e inizio settimana, a seconda della tempistica dettata dalle rispettive banche.

Gli altri beneficiari invece potranno incassare i soldi preso la filiale Intesa San Paolo di via Brigata Sassari. Per ritirare il contributo è però necessario comunicate il numero di mandato emesso dagli uffici comunali. Per conoscere tali riferimenti è necessario recarsi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune (URP), al piano terra del Palazzo Comunale di via Porcu. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; lunedì e mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.

Si ricorda ai beneficiari che è necessario presentare un documento di identità valido, integro e non scaduto (Carta Identità, Patente, Passaporto) e la Tessera Sanitaria in corso di validità o il Tesserino Codice Fiscale, sia per il ritiro dei numeri di mandato presso l’URP, sia per il ritiro dei contanti presso la filiale bancaria.

