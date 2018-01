I Carabinieri del radiomobile della Compagnia di Cagliari sono intervenuti intorno alle 22 in Via Roma, in città, all’angolo con il Largo Carlo Felice alla fermata dell’autobus per una persona colpita da un proiettile.

Verosimilmente sembra che dopo una lite uno dei contendenti abbia estratto una pistola ed abbia sparato contro il rivale. In corso le ricerche dei carabinieri. La vittima è stata soccorsa per una lieve ferita al polpaccio e portata in ospedale.

Notizia in aggiornamento

