E’ quasi completa la rosa dei candidati di Forza Italia nei collegi della Sardegna. Per la Camera, primo in lista nel collegio proporzionale del Sud Sardegna sarà il coordinatore regionale Ugo Cappellacci.

Dietro di lui: al secondo posto una donna dirigente di partito della quale ancora non si conosce il nome, al terzo il deputato uscente Paolo Vella e al quarto Viviana Lantini, primario del pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia. Capolista nel collegio nord Sardegna per la Camera sarà l’attuale capogruppo in Consiglio regionale, Pietro Pittalis, seguito anche in questo caso da una dirigente di partito, l’avvocato sassarese Gabriele Satta, e da Sabrina Serra, assessora del Comune di Olbia. Nei collegi uninominali, sempre per la Camera, correranno Ugo Cappellacci (Cagliari), Giuseppe Fasolino (Olbia), Viviana Lantini (Carbonia) e la coordinatrice di Fi a Sassari Cecilia Cherchi (Sassari).

Al Senato, il collegio proporzionale unico ha come capolista il senatore uscente Emilio Floris, secondo posto per Laura Giorico, primario nell’ospedale di Alghero, terzo il coordinatore regionale Seniores Angelo Cucca, quarta Maria Lucia Andria, giornalista pubblicista. Forza Italia non dovrebbe avere candidati in due collegi uninominali della Camera, Nuoro e Oristano, e nei tre uninominali per il Senato. Secondo la spartizione stabilita dalla coalizione di centrodestra, nei primi due dovrà esprimere candidati Fratelli d’Italia. Quanto al Senato, Nuoro-Oristano e Olbia-Sassari sono a disposizione di Lega-Psd’Az. Cagliari-Carbonia, dopo il rifiuto di candidarsi da parte di Alessandra Zedda, dovrebbe andare all’Udc.

