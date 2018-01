Ancora manca l’ufficialità, dato che la direzione nazionale del Pd è stata rinviata dalle 16 alle 20, ma prende forma la rosa dei candidati sardi almeno nei collegi più importanti. Dovrebbe essere certo il posto da capolista nel collegio proporzionale unico del Senato per il segretario regionale Giuseppe Luigi Cucca (renziano).

Stesso discorso per Gavino Manca (renziano), capolista nel collegio proporzionale Nord-Sardegna per la Camera, e per la deputata uscente Romina Mura (Cabras-Fadda) nel collegio Sud. Secondo in lista dietro Mura dovrebbe esserci l’uscente Francesco Sanna (soriano). Quasi sicura la candidatura del presidente della commissione Bilancio del Consiglio regionale, Franco Sabatini, nel collegio uninominale di Nuoro per la Camera. Più incertezza sugli altri posti. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano direttamente da Roma, il terzo posto nella lista proporzionale sud per la Camera sarebbe di Carla Medau (soriana). La sindaca di Pula potrebbe correre anche nel collegio uninominale del Sulcis. Terzo posto nel collegio Nord probabile anche per il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, seconda dovrebbe essere l’uscente Giovanna Sanna. Il senatore uscente Silvio Lai (Cabras-Fadda) starebbe prendendo in considerazione di scendere in campo nell’uninominale di Sassari per la Camera. Collegio, questo, al quale sembrava inizialmente predestinato Gianfranco Ganau.

Per il presidente del Consiglio regionale ci sarebbe la candidatura nel collegio uninominale Sassari-Olbia per il Senato. Dubbi sul fatto che i due consiglieri regionali Antonio Solinas e Giuseppe Meloni possano accettare il collegio uninominale di Oristano per la Camera, il primo, e di Olbia per il secondo. Per l’uscente Caterina Pes (soriana), si ipotizza invece un secondo posto all’unico del Senato dietro Cucca.

