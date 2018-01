I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Arbatax (Nu) hanno effettuato una verifica fiscale nei confronti di un’impresa operante nel settore alimentare per il controllo del corretto assolvimento degli obblighi e delle disposizioni tributarie.

Le fiamme gialle hanno scoperto che la ditta aveva omesso di dichiarare la reale posizione al Fisco. L’indagine, condotta con approfonditi accertamenti tributari e moderne tecniche investigative, ha consentito di far emergere un’evasione di 805mila euro di cui oltre 715.000 euro per ricavi occultati alla tassazione, per quasi 90.000 euro violazioni all’Iva nonché l’omessa presentazione di dichiarazioni fiscali obbligatorie.

