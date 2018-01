Nel primo pomeriggio i carabinieri del Radiomobile della Comapnia di Quartu Sant’Elena hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Alessio Piludu, 19enne quartese, trovato in possesso, al termine di una perquisizione personale e domiciliare, di 24 dosi di hashish, per un peso complessivo di circa 30 grammi, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Il 19enne, al termine delle formalità di rito, è stato portato nella sua abitazione ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata di domani.

