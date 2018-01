Si è avvalso della facoltà di non rispondere Pasquale Concas, il 50enne di origini sarde fermato dalla squadra mobile della polizia di Stato di Modena per l’omicidio volontario a scopo di rapina della prostituta ungherese 24enne Arietta Mata, trovata cadavere, dopo essere stata travolta da un treno, domenica mattina a Gaggio, nei pressi di Castelfranco Emilia.

Il Gip Paola Lo Savio si è riservato la decisione, mentre gli avvocati del 50enne, che ha già scontato una condanna a 23 anni per un delitto commesso in Sardegna negli anni Novanta, hanno chiesto la scarcerazione: non sussiste, secondo loro, il pericolo di fuga.

Gli avvocati hanno anche chiesto tempo, prima di poter affrontare un interrogatorio, visto che il loro assistito è particolarmente confuso in questo momento.

